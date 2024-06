Gleich nach der SHK-Weltleitmesse ISH, die vom 17. bis 21. März 2025 in Frankfurt a. M. stattfindet, werden die VIZ Infodays erneut als Roadshow an vier Standorten in Österreich Halt machen. Unter dem Motto „Industrie hautnah“ werden die VIZ Mitglieder die Neuheiten der ISH für Installateure, Planer, Architekten, Schulen, Großhändler, Interessierte präsentieren. Die Anmerkungen und Wünsche, die bei den VIZ Infodays 2023 eingeflossen sind, wurden laut VIZ für die Roadshow 2025 konsequent eingearbeitet. So wird etwa die Ausstellung künftig später beginnen, dafür länger dauern. Neu wird auch sein, dass es Ansprechpartner/ Experten (m/w/d) für diverse Themen wie „Mitarbeiterbindung und -gewinnung“, „Fuhrparkmanagement“, etc. geben soll. An weiteren Inhalten und Themen wird aktuell natürlich noch gearbeitet. Der Besuch der VIZ Infodays ist für alle Interessierten kostenlos.

Die Veranstaltungs-Termine und -Orte 2025 sind:

26. - 27. März in St. Pölten in der Konerei

02. - 03. April in Spielberg am Red Bull Ring

09. - 10. April in Mondsee (Das Sägewerk)

23. - 24. April in Hall/ Tirol im Salzlager



Sie möchten wichtige News aus der HLK-Branche nicht verpassen? Dann abonnieren Sie unseren kostenlosen, wöchentlichen HLK-Newsletter! Hier geht’s zur Anmeldung!