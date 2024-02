Am 22.Februar 2024 haben die Mitglieder des Verbandes der Installationszulieferindustrie (VIZ) bei der Generalversammlung einen neuen Vorstand gewählt und diesen erweitert. Der Vorstand des VIZ besteht nun aus fünf (statt bisher drei) Personen:

• Obmann Alexander Sollböck (Reflex)

• Obmann-Stv. Markus Diesenberger (GF)

• 2. Obmann-Stv. Georg Schabereiter (Vogel & Noot)

• Kassier Rudolf Donner (Uponor)

• Kassier-Stv. Hans-Jörg Dullinger (Grundfos)



Martin Winkler übte 18 Jahre lang die Funktion des Rechnungsprüfers aus und wird diese Aufgabe nicht mehr ausführen. Für seine langjährige Unterstützung bedankte sich der Vorstand. Die Funktion der Rechnungsprüfer wurde mit Manuel Griesser (Rehau) und Michael Feucht (Pentair Jung Pumpen) neu besetzt.

Die Aufgaben des VIZ sind in den letzten drei Jahren stetig gewachsen. Mit dem Trendkongress (der nächste findet am 14. November 2024 im Hotel Gabrium statt), den Infodays, den Teacher´s Day und den VIZ Ingenieuren, hat der VIZ viele Formate, die sehr erfolgreich laufen bzw. angelaufen sind. Diese Aktivitäten werden laut VIZ weiter ausgebaut, um die Beziehung zum Installateur, den Planern und den Schulen weiter zu vertiefen.