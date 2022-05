Der VIZ erweitert sein Netzwerk "Kooperation mit Schulen"

Der Verband der Installations-Zulieferdienstindustrie (VIZ) ist ein Netzwerk von gleichgesinnten Industriefirmen, die sich in einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen haben.

Durch regelmäßige Versorgung mit Zahlen, Daten und Zukunftstrends sowie Wissenstransfer sorgt der VIZ für Aus- und Weiterbildung durch seine Mitgliedsbetriebe. Seine Mitglieder organisieren in regelmäßigen Abständen Schulungen und Webinare. Koordiniert und beworben wird das Ganze unter VIZ informiert. Fachvorträge für Lehrer, Schüler und Lehrlinge werden dabei organisiert und mit einer monatlichen Übersicht des Angebots werden alle Schulen und eingetragenen Lehrer informiert. Die Teilnahme ist in der Regel kostenlos.

Zusätzlich bieten VIZ Firmen mit Schulen abgestimmte Inhalte für den Fachunterricht. Der Austausch von Informationen und Veranstaltungen funktioniert bereits bestens in beide Richtungen.