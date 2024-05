Um vor Ort die richtige Zielgruppe zu erreichen, sollte es sich um eine Messe handeln, die etwas mit dem Thema Klimatechnik zu tun hat, denn nur dann werden sich die Besucher auch für das Angebot des Unternehmens interessieren. In den Jahren 2024 und 2025 stehen zum Beispiel die folgenden Messen an:

● The Smarter E Europe/ Intersolar Europe (19.06.2024 - 21.06.2024)

● Chillventa (08.10.2024 - 10.10.2024)

● HEATEXPO (26.11.2024 - 28.11.2024)

● HAGA SOEST (01.02.2025 - 02.02.2025)

● GeoTHERM (20.02.2025 - 21.02.2025)

● ISH (17.03. – 21.03. 2025)

● efa:On (23.09.2025 - 25.09.2025)



Überdies besteht die Möglichkeit, sich auf einer bundes- bzw. europaweiten Messe zu präsentieren, um ein möglichst breit gestreutes Publikum zu erreichen. Ein regionaler Auftritt ist hingegen anzuraten, um sich der Kundschaft aus der näheren Umgebung vorzustellen. Letzteres ist dann sinnvoll, wenn das Unternehmen vordergründig regionale Kunden bedienen und keine langen Anfahrtswege in weiter entfernte Städte und Gemeinden auf sich nehmen möchte