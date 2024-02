Welches sind die wichtigsten Einsatzbereiche für Luft-/Luft-Wärmepumpen?

Wo gibt es Informationen über die Effizienz bestimmter Systeme?

Wieviel Energie kann durch das Heizen mit Luft-/Luft-Wärmepumpen eingespart werden? Eignen sich die Geräte auch für ältere Gebäude?

Diese und weitere Fragen beantwortet die Informationsschrift des deutschen Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK).

Tatsächlich sind moderne Raumklimageräte in Split-, Multisplit- oder VRF-Ausführung auch effiziente Luft-/Luft-Wärmepumpen, die bestehende Heizsysteme sehr gut ergänzen können. In vielen Fällen kommen sie sogar als alleinige Heizung in Betracht.

Mit Ausnahme der für Deutschland bestehenden Förderungs-Hinweise (die hierzulande natürlich nicht gelten) ist diese Informationsschrift auch für österreichische Nutzer interessant.

Auf der Raumklimageräte-Webseite des FGK können die „Fragen und Antworten zum Heizen mit Luft-Luft-Wärmepumpen“ als PDF runtergeladen werden.