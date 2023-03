Für klimafreundliche Heizungssysteme steht ein Freibetrag in der Höhe von bis zu 15 % zu. Die jährliche Höchstbetragsgrenze liegt bei 1 Mio. Euro. Diese Regelung wurde am 23. März im Finanzausschuss beschlossen und tritt rückwirkend mit 1. Jänner 2023 in Kraft.

Das Finanzministerium in Österreich setzt somit seinen Kurs zur Ökologisierung des Steuerrechts fort. „Die Erweiterung des Investitionsfreibetrags entlastet unsere Unternehmerinnen und Unternehmer jährlich mit 50 Mio. Euro und ist vor allem unter ökologischen Gesichtspunkten eine sinnvolle und zielgerichtete Maßnahme“, so Finanzminister Magnus Brunner.

Vorrangig sollen Unternehmen und Wohnungseigentümer im betrieblichen Bereich von diesem Investitionsfreibetrag profitieren, die bisher noch keine klimafreundlichen Heizungssysteme installiert haben.