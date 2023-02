Bei der Nutzung von Holzbrennstoffen, wie Scheitholz, Pellets oder Hackgut, für die Raumwärme ist Kärnten mit großem Abstand Österreichs Champion: Der Anteil an biogenen Brennstoffen liegt inklusive Fernwärme bei 62 %. Der Heizölverbrauch in Kärnten ist seit 2005/06 um 44 % zurückgegangen; die Anzahl der mit Öl heizenden Haushalte hat um 38.600 auf etwa 55.300 Stück abgenommen. Etwa 73.000 Haushalte in Kärnten setzen auf eine Holzheizung als primäres Heizsystem. Der Trend zeigt weiter nach oben: 2021 wurden etwa 2.700 weitere moderne Holzheizungen in Kärnten installiert, davon eine Rekordanzahl von 2.000 Pelletskesseln. Damit wurden in Kärnten bundesweit 16 % aller Pelletskessel installiert, obwohl nur 6 % der Einwohnerzahl auf das Bundesland entfällt. 80.000 Haushalte sind mittlerweile an das Fernwärmenetz angeschlossen, davon beziehen 27.500 Haushalte Fernwärme von einem der drei Klagenfurter Holzkraftwerke.