Derzeit bereitet deeep in Aspern (Wien-Donaustadt) den Bohrplatz für Tiefenbohrungen vor, die im Winter 2024/ 2025 starten werden. Die Bohrplatzerrichtung dauert dort knapp drei Monate bis schlussendlich der Bohrturm für die Tiefenbohrungen aufgestellt wird. Auch ein Infocenter für Anrainer (m/w/d) entsteht am Bohrplatz, der sich am Rande der Seestadt Aspern befindet. Bei der Seestadt Aspern handelt es sich um das größte Erweiterungsgebiet der Stadt Wien – auf den rund 2,8 km² großen ehemaligen Ackerflächen entstanden bzw. entstehen tausende Wohnungen und viele Gebäude sowie Wirtschaftsflächen.

Mit dem Heißwasser aus der Tiefengeothermie-Anlage in Aspern soll künftig klimaneutrale Fernwärme für umgerechnet bis zu 20.000 Wiener Haushalte bereitgestellt werden. Auch Wärmepumpen sollen zum Einsatz kommen, um die Energieausbeute erhöhen zu können.

Die Tiefenbohrungen sind das Herzstück der Anlage in Aspern. Sie gehen über 3.000 Meter unter die Erdoberfläche, um das heiße Formationswasser dort für die Wärmeerzeugung zu nutzen. Das Wasser aus dieser Tiefe ist mehr als 100° C heiß.

Die Inbetriebnahme der Tiefengeothermie-Anlage Aspern, für die ein Investitionsvolumen von rund 90 Mio. Euro veranschlagt wird, ist für 2028 geplant.