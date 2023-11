Das Joint Venture „deeep“ ist für OMV und Wien Energie die Basis für den umfassenden Ausbau der Tiefengeothermie in Wien: In gemeinsamen Bohrprogrammen wollen die Partner bis zu sieben Tiefengeothermieanlagen in Donaustadt und Simmering realisieren. Die zeitliche Umsetzung und die Leistung der Anlagen hängen von den Erkenntnissen aus der Pilotanlage in Aspern ab.



Bei einem Bohrprogramm werden mehrere Bohrungen und Anlagenstandorte parallel geplant und umgesetzt. Dies hat den Vorteil, dass bei der Umsetzung der Anlagen die Ressourcen für Bohrungen und Bauarbeiten noch effizienter eingesetzt und Synergien genutzt werden können. Im Rahmen des Joint Ventures beginnen Wien Energie und OMV bereits jetzt mit der Planung des ersten Bohrprogramms. Sobald die Bohrungen für die erste Anlage in Aspern abgeschlossen sind, kann auf Basis dieser Erfahrungen die Planung abgeschlossen und umgesetzt werden. Die gemeinsamen Investitionen in die Planung dieser Tiefengeothermieprojekte belaufen sich auf rund 20 Millionen Euro.