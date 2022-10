LU-VE Group ist als einer der weltweit größten Hersteller von Luftwärmetauschern an der Mailänder Börse notiert. Das Unternehmen ist in verschiedenen Marktsegmenten tätig: Kältetechnik (Gewerbe und Industrie); Prozesskühlung für industrielle Anwendungen und Stromerzeugung; Klimatechnik (Zivil-, Industrie- und Präzisionsklimatisierung); Glastüren und Schließsysteme für Kühltheken und -schränke; IoT-Spiegel für spezielle Anwendungen (Digital Signage, Aufzugskabinen , Hotelzimmer, usw.). LU-VE Group (mit Hauptsitz in Uboldo, Varese) ist ein internationales Unternehmen mit 19 Produktionsstandorten in 9 verschiedenen Ländern: Italien, China, Finnland, Indien, Polen, Tschechische Republik, Schweden, Russland und USA. Das Netz an 37 Vertriebsgesellschaften und Vertretungen erstreckt sich über Europa, Asien, den Nahen Osten und Nordamerika.

Zur Gruppe gehört auch ein Softwarehaus, das sich auf Information- und Kommunikationstechnologie, auf die Entwicklung von Produktkalkulationssoftware und auf Digitalisierung spezialisiert hat. Die Gruppe hat mehr als 4.500 qualifizierte Mitarbeiter (davon über 1.300 in Italien) und verfügt über 906.000 m² Fläche (davon über 262.000 überdacht) sowie 3.605 m² Fläche für F&E-Labore. 83% der Produktion wird in 100 Länder exportiert. Der Umsatz beläuft sich auf über 492 Millionen Euro (2021).

