HAUSER Low Superheat: Mehr Effizienz für CO2-Kälteanlagen

Neben vielen anderen Quellen sind auch F-Gase (florierte Gase) für den Treibhauseffekt verantwortlich. Gemäß der gültigen Verordnung EG Nr. 517/2014 setzt man nun vermehrt auf natürliche Kältemittel wie CO 2 (R744), die ein viel geringeres Treibhausgaspotenzial aufweisen als HFKW-Kältemittel. CO 2 hat jedoch speziell bei höheren Außentemperaturen thermodynamische Nachteile gegenüber den herkömmlichen Kältemitteln, woraus ein höherer Stromverbrauch resultiert. Hier setzt das Hauser Low Superheat (HLS) Konzept an: Das neuartige Steuerungssystem erlaubt einen Betrieb der Verbundanlage bei besonders niedriger Überhitzung und damit eine Effizienzsteigerung von bis zu 21 Prozent.