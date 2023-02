Bei den verspäteten Berufseuropameisterschaften AustrianSkills 2021, die von 20.–23. Jänner im Messezentrum Salzburg ausgetragen wurden, holte HAUSER erneut Top-Platzierungen. Niklas Danninger wurde Staatsmeister in der Kategorie Kälte- und Klimatechnik. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Patrick Danninger und Marco Simic. Die drei Nachwuchstalente sind bei HAUSER beschäftigt und dürfen sich über einen Startplatz bei WorldSkills 2022 bzw. EuroSkills 2023 freuen.



Niklas Danninger aus Herzogsdorf hat die Doppellehre Kältetechnik/Elektrotechnik bei HAUSER bereits mit Auszeichnung abgeschlossen. Zusätzlich absolviert der 20-jährige Fachmann ein Ausbildertraining und einen Unternehmerkurs. Patrick Danninger und Marco Simic sind noch als Lehrlinge in Ausbildung – ebenfalls in Kältetechnik und Elektrotechnik. Alle drei trainierten mit Unterstützung von HAUSER intensiv für die Berufsmeisterschaften.