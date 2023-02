Die Energiewende mit dem massiven Ausbau von Erneuerbaren Energien bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, darunter etwa die Integration von Elektromobilität in unser Stromnetz oder die Notwendigkeit neuer Speichertechnologien. Auch die Dekarbonisierung von industriellen Prozessen sowie die aktuelle Situation im Gassektor erfordern innovative Lösungen. Im Rahmen der OVE-Energietechnik-Tagung - heuer am 19./20. Oktober in der Seifenfabrik in Graz - präsentieren Expert:innen aus Wirtschaft und Forschung, Energieunternehmen, Netzbetreiber und Interessensvertretungen aktuelle Projekte, Forschungsergebnisse und Lösungsansätze.