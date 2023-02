Unser Energiesystem unterliegt in den kommenden Jahren einem starken Wandel, der einen umfangreichen Umbau erfordert. Damit die Energiewende möglichst kosteneffizient und unter Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit gelingen kann, braucht es geeignete Rahmenbedingungen und innovative Technologien. Welche umweltfreundlichen Technologien schon am Markt sind und welche innovativen Konzepte sich derzeit in Entwicklung befinden, präsentieren und diskutieren Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Gewerbe, von Energieunternehmen und Netzbetreibern sowie aus Forschung und Politik bei der OVE-Energietechnik-Tagung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung sind intelligente Monitoring- und Diagnostiksysteme.