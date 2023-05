Seit 2017 fungiert Fieldpiece am EMEA-Markt und möchte damit seine Präsenz auch in Europa verstärken. Wie möchte man sich hier am europäischen Markt für HLK-Werkzeuge und -Messgeräte, insbesondere auch in Österreich von anderen Herstellern abheben?

Bas Kamermans: Fieldpiece zeichnet sich dadurch aus, dass man die Nähe zur Praxis in die Entwicklung seiner Werkzeuge schreibt – wir gehen quasi mit den Installateuren direkt ins Feld und wissen so, was diese in der Praxis wirklich brauchen, mit welchen Arbeiten sie tagtäglich konfrontiert sind und wo es bei herkömmlichen Tools Optimierungsbedarf gibt. In unseren Produkten fließen diese Erkenntnisse zusammen – das Ergebnis sind an der Praxis orientierte Werkzeuge, Messgeräte, etc., welche einen effizienteren und optimierten Arbeitsprozess von Klima-/Kälte-/Wärmepumpentechniker ermöglichen.



Welchen Mehrwert möchte man der HLK-Branche mit der Bereitstellung von Fieldpiece-Produkten bieten und wieso resp. wo sieht das Unternehmen Fieldpiece für HLK-Fachleute und Ausführende dringenden Handlungsbedarf, wenn es um die Bereitstellung von Werkzeugen, Messgeräten, etc. geht?

Bas Kamermans: Insofern unsere Produkte mit einem Blick auf den ausführenden Techniker entwickelt werden, ist der Mehrwert – um dies noch einmal zu unterstreichen – die Praxisnähe. Alle unsere Produkte halten z.B. einiges aus, sind spritzwasserfest und adressieren weitere aus der Praxis bekannte Ansprüche, die Installateure an ihre Werkzeuge stellen.

Wird mit den richtigen Werkzeugen die Arbeitsweise erleichtert und kann dadurch der Arbeitsprozess kürzer gehalten werden, ohne Abstriche bei der Qualität der ausgeführten Arbeit in Kauf nehmen zu müssen, so lässt sich Zeit sparen. Ein Gut, das nicht erst in Zeiten von Personalmangel für die gesamte Branche essenziell wirkt.



Wie will Fieldpiece künftig am österreichischen Markt auftreten?

Bas Kamermans: Als innovatives Unternehmen, das wir nun einmal sind: Hochwertige und zuverlässige Produkte, schneller Service (immer innerhalb von 24 Stunden) und originelle Lösungen für die HLK-Branche.



Wo kann man die Produkte von Fieldpiece in Österreich bereits erwerben?

Bas Kamermans: Derzeit sind unsere Produkte in Österreich über Reiss Kälte-Klima GmbH & Co. KG, über SCHIESSL Kältegesellschaft m.b.H und Kälte-Shop erhältlich. Um seinen nächstgelegenen Distributor in Erfahrung zu bringen, findet sich auf unserer Webseite auch eine Suchfunktion unter: www.fieldpiece-europe.com/de/handlersuche.

Welche Produktneuheiten von Fieldpiece gibt es und sind hier heuer noch weitere in Planung?

Bas Kamermans: Anfang des Jahres haben wir unsere Kältemittel-Waage, die SR47, überarbeitet. Im Laufe des Jahres werden wir noch ein weiteres neues Produkt auf den Markt bringen. Mehr können wir dazu aber noch nicht sagen, außer: behaltet unsere Webseite und die sozialen Netzwerke im Auge.