Fieldpiece will die Arbeitsweise von Technikern einfacher, schneller und besser machen. Den Schlüssel zum Erfolg will man in der Optimierung von Werkzeugen gefunden haben. Das vor 33 Jahren in den USA gegründete Unternehmen hat sich auf HLK-Komponenten und -Werkzeuge wie digitale Verteiler, Vakuumpumpen und Lecksuchgeräte konzentriert. Heute ist Fieldpiece mit einem Marktanteil von 26,2 % US-Marktführer. 2017 wurde die globale Präsenz mit einem europäischen Hauptsitz und einem europäischen Lager erweitert.

Stehts dem Leitspruch folgend „Arbeiten Sie nicht härter, arbeiten Sie intelligenter!“, sind es auch die Werkzeuge von Fieldpiece, die intelligenter geworden sind. Diese können unabhängig voneinander eingesetzt werden, selbständig messen, protokollieren und arbeiten. Mit dem sogenannten JobLink System denkt das Unternehmen die Möglichkeiten von Digitalisierung auch im Bereich der Werkzeugapplikation zu Ende. Das JobLink System verknüpft die Drahtlos-Werkzeuge von Fieldpiece, erlaubt das Ablesen von Live-Messungen von verschiedenen Standorten aus in Echtzeit und gibt mit nur einem Klick die Möglichkeit, umfangreiche professionelle Berichte für den Kunden zu erstellen – ohne Zettelwirtschaft auf der Baustelle, vereint in einer App mit ansprechendem Interface.

Fieldpiece ist als Aussteller auf der diesjährigen ISH von 13. bis 17. März 2023 in der Messe Frankfurt, Halle 6.1 B40 anzutreffen. Dort kann man sich näher über diverse Produkte des Unternehmens informieren und darüber, was hinter dem Konzept „Link Your Tools. Link Your Jobs.“ steckt.