Die Gishamer Maschinenbau GmbH, ein österreichisches Unternehmen, das sich im Bereich Machinenbau und Automatisierung auf die Konstruktion, Planung und Realisierung von Montageanlagen und Fördertechnik spezialisiert hat, wurde im Jahr 2010 von Ing. Ludwig Gishamer gegründet. Internationale Produktionsfirmen verschiedenster Branchen zählen heute zum Kundenstamm des Unternehmens. Sowie sich in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum der Auftragslage niederschreiben hat können, wurde 2021 die Erweiterung der Produktion spruchreif. Hierzu sollte ein neuer Standort mit Produktionshalle, einem dreistöckigen Bürogebäude und drei Stück Serverräume und einen PV-Raum im Salzburger Land entstehen. Ein durchdachtes, adäquates Heizungs- und Klimatisierungs-Konzept am neuen Standort galt dabei als unabdingbar.

Mit diesen Projektanforderungen trat Gishamer Maschinenbau GmbH (Bauherr) an die Planungs- und Installationsfirma Hasenbichler GmbH(Planer/Ausführender) heran. Zusammen mit dem Bauherrn wurde schließlich ein Gesamtkonzept erarbeitet. Für die Klimatisierung der Produktionshalle war schnell klar: Hier braucht es eine Lösung, die mit möglichst geringem Luftzug auskommt - außerdem sollte der Installationsaufwand so gering als möglich gehalten werden. Für das Bürogebäude war die Anforderung, eine Lösung zu finden, die einen gleichzeitigen Heiz- und Klimatisierungsbetrieb ermöglicht. Im Serverraum galt es, eine Kühlung zu realisieren, die hitzebedingte Ausfälle der EDV-Anlage verhindert.