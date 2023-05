Hargassner : Biomasse in Kombination mit Solarthermie

Will man das Potenzial erneuerbarer Energien in der Heiztechnik ausreichend ausschöpfen, so werden Kombinationen wie beispielsweise Biomasse mit Solarthermie interessant. Der Heizungstechnikhersteller Hargassner bietet deshalb auch diverse Solarkollektoren in seinem Produktsortiment an.