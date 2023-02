Als wäre dies noch nicht genug, bestechen weitere Produkte durch Innovationscharakter:

Steelox ist das erste ÖVGW, ÖNORM, DVGW, DIN CERTCO, EMI Ungarn sowie IIP Italien registrierte flexible Edelstahl-Rohrsystem „made in Austria“. Dieses flexible Edelstahl-Rohrsystem ist die Antwort von KE KELIT auf die Forderung nach hygienischer Trinkwasserqualität. Es besitzt optimale Hygieneeigenschaften und zeichnet sich durch hochtemperaturbeständige Materialien aus, wobei – weil von Hand biegbar – die Verarbeitung einfach und schnell möglich ist. Die intelligenten Ketron Sanitärarmaturen mit einer ausgeklügelten, automatischen Hygienespülung komplettieren das System mit höchsten Hygieneeigenschaften.

Das Abflussrohrsystem Phonex As-Plus liefert Spitzenwerte, was den Schallschutz anbelangt, und ist in der Lage, sowohl Luftschall als auch Körperschall effektiv zu minimieren.



Ein weiteres Highlight bieten die neuen Kelox Pressfittings, welche über eine ausgeklügelte Leckage-Funktion verfügen. Wird ein nicht verpresstes Fitting bei der Druckprobe erkannt, ertönt ein Pfeifton mit bis zu 80dB – eine technische Neuheit also, die für erheblich mehr Sicherheit sorgt.



Wer all dies in natura begutachten möchte und mit KE KELIT über die neuen Produkte, Innovationen und Trends in einen persönlichen Austausch treten will, sollte demnach auf der WeBuild Energiesparmesse Wels, in Halle 21 den Stand D890 aufsuchen (KE KELIT wird auch auf der ISH vertreten sein, in Halle 6.0, C10).