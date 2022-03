Mit Fittings und Rohren Zeit sparen

Eine der zentralsten Herausforderungen bei der Trinkwasserhygiene ist es, die Qualität des Trinkwassers in den Rohrleitungen zu erhalten. Mit Steelox sorgt Ke Kelit für Abhilfe. Es ist das erste ÖVGW, ÖNORM & DIN CERTCO registrierte flexible Edelstahl-Rohrsystem „Made in Austria“. Das flexible Trinkwasser-Rohrsystem aus Edelstahl bis d25mm punktet durch seine Langlebigkeit und die hochtemperaturbeständigen Materialien Edelstahl und Cuphin. Gefährliche Keime, Bakterien und Viren müssen vermieden werden. Als hochtemperaturbeständiges System mit Betriebstemperaturen bis 80° C und Spitzentemperaturen bis 100° C wird Steelox diesen Anforderungen gerecht.



Zu sehen auf der Energiesparmesse Halle 21, Stand D230