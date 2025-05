Zu den flüssigen Energieträgern - wie etwa Heizöl, Diesel, Benzin, Kerosin, Flüssiggas – gesellte sich in den letzten Jahren eine erneuerbare, klimafreundliche Variante hinzu: Hydrotreated Vegetable Oils/ HVO (hydriertes Pflanzenöl) ist ein synthetischer, erneuerbarer Flüssigbrennstoff der als Diesel- und Heizöl-Ersatz dient. Das HVO repräsentiert einen wegweisenden neuen flüssigen Brennstoff, der durch die Umwandlung von Pflanzenölen, pflanzlichen und tierischen Fetten oder wiederverwertbaren Abfallstoffen (z. B. Speiseöle, Fettreste) in Kombination mit grünem Wasserstoff entsteht. In 100%iger Reinform gibt es HVO 100 bereits an 118 Tankstellen in ganz Österreich für Diesel-Fahrzeuge zu beziehen (und nicht nur dort). Ein wesentlicher Vorteil von HVO liegt in seiner beinahe klimaneutralen Bilanz. Im Vergleich zu herkömmlichem Diesel bietet HVO 100 eine um bis zu 90 % reduzierte CO 2 -Bilanz. Ein heimischer Energiekonzern gab erst kürzlich bekannt, massiv in den Ausbau von grünem Wasserstof, HVO und SAF (Sustainable Aviation Fuel – nachhaltiger Flugkraftstoff) zu investieren.

Zum HVO werden sich in Zukunft auch e-fuels gesellen und so für eine fossilfreie Versorgungssicherheit und Flexibilität sowie auch Nachhaltigkeit gewährleisten. Auch grünes Flüssiggas gibt es bereits in Europa. Sie können in unterschiedlichen Sektoren, wie am Raumwärmemarkt, in der Mobilität, in der Industrie und zum Betrieb von Notstromaggregaten bei Strommangel eingesetzt werden. Ihre Verwendung in der bestehenden Infrastruktur ist möglich und erspart somit aufwändige und kostspielige Umrüstungen.