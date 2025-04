Mit einem leistungsstarken Anlagenprogramm bis zu einigen Megawatt Leistung samt umfangreichem Zubehör kann energy4rent auch anspruchsvolle Anforderungen erfüllen und schnell eine unterbrechungsfreie Energieversorgung bei Wärme, Strom, Dampf oder Kälte garantieren.

Ob ein Rohbau frostfrei gehalten bzw. eine Heizung im Winter getauscht werden muss oder der Fernwärme-/ Fernkälte-Anschluss bei einem fertiggestellten Wohnhaus noch nicht verfügbar ist - energy4rent kann eine entsprechende mobile Übergangslösung liefern, die mit Pellets, Öl, Gas oder Strom betrieben wird.

Egal, ob die Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch einen Kesselausfall kein Warmwasser bzw. keine Heizung hatten, ein Biomassekraftwerk in Brand geraten ist und dadurch die Wärmeversorgung für hunderte Bewohner nicht mehr gewährleistet war, die Produktion in einem Industriebetrieb durch einen Dampfkesselausfall nicht mehr lief oder im Hochsommer in Kinos sowie Serverräumen die Klimaanlage ausgefallen bzw. die Stromversorgung defekt war – energy4rent war zur Stelle und konnte mit seinen mobilen Ersatzanlagen helfen.



