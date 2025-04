Im offenen Brief wird von Installationsunternehmen (und weiteren Unterzeichnern) auf die aktuell unsichere Lage wegen der fehlenden Planbarkeit bei der Heizungsförderung hingewiesen: „Diese Unsicherheit lähmt den Markt massiv. Haushalte, die jetzt auf eine klimafreundliche Heizlösung umsteigen möchten, zögern oder verzichten ganz auf eine Investition. Aufgrund der unklaren Fördersituation zögern viele Kund*innen mit ihrer Entscheidung, was Unternehmen in der Heizungsbranche vor eine Auftragsflaute stellt und sie potenziell dazu zwingt, Mitarbeiter*innen zu entlassen“.

Mit Nachdruck fordern die Unterzeichner des offenen Briefes sofortiges Handeln. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, sei erheblich, aber nicht irreversibel.

Tausende Arbeitsplätze bei Installationsunternehmen und bei heimischen Heizungsherstellern sind akut in Gefahr!

Deshalb fordern die Unterzeichner des offenen Briefes die rasche Wiedereinführung stabiler Fördermaßnahmen, die sowohl den Klimazielen als auch dem Wirtschaftsstandort Österreich gerecht werden. Besonders entscheidend sei, dass die Förderung rückwirkend für alle Installationen im Jahr 2025 gilt, um den Markt zu stabilisieren und Investitionen nicht länger zu verzögern.