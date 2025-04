Arbeitsplätze stehen auch mit der geplanten Abschaffung der (sehr unbürokratischen) Mehrwertsteuerbefreiung für kleine Photovoltaik-Anlagen auf dem Spiel. Statt sie – wie ohnehin geplant – bis Ende des Jahres sukzessive auslaufen zu lassen, könnte die Förderung evtl. schon Ende Jänner 2025 aufgehoben werden. Aus diesem Grund hat der Bundesverband Photovoltaic Austria einen offenen Brief an die Regierungsverhandler Herbert Kickl (FPÖ) und Christian Stocker (ÖVP) verfasst.

Darin liest man u. a.: „Eine solide Budgetsanierung ist zweifellos wichtig, darf jedoch nicht auf Kosten jener stattfinden, die sich mit PV-Anlagen unabhängiger machen wollen und zu Lasten der klein- und mittelständischen Handwerksbetriebe gehen. Die angekündigte Wiedereinführung der Steuer für PV-Anlagen bremst Investitionen, gefährdet Arbeitsplätze und schädigt so den Wirtschaftsstandort Österreich“. Herbert Paierl (Vorstandsvorsitzender) und Vera Immitzer (Geschäftsführerin) vom Bundesverband Photovoltaic Austria in Richtung Kickl und Stocker: „Wir appellieren an Sie als Verantwortliche, das Vertrauen in die Politik wieder zu stärken und die geplante Wiedereinführung von Steuern auf kleine PV-Anlagen ernsthaft zu überdenken.“