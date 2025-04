Die österreichische Bevölkerung leidet unter hohen Energiepreisen, die kurzfristig nicht gesenkt werden können, da diese von internationalen und europäischen Märkten abhängen. Moderne Heizungen, die deutlich weniger Energie verbrauchen, bringen eine deutliche Entlastung – in finanzieller Hinsicht und im Sinne des Umweltschutzes. Die Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte in der Heizungsindustrie galten einem höheren Komfort, intelligenter Steuerungen und mehr Effizienz – in Summe also einer deutlichen Reduktion des Energieverbrauchs. Intelligent kombinierte Hybridheizungen unter Einbindung von selbst produzierter Photovoltaik und Solarthermie senken den Energiezukauf nochmals deutlich.

„Förderanreize sind deshalb sehr wichtig“, so Weinwurm. „Zudem geben sie potenzielle Käufer:innen die Bestätigung, eine gute Entscheidung getroffen zu haben – weil diese Technologien ja gefördert würden.“