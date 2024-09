Frage der VÖK: In keinem anderen Land in Europa wird derzeit die Heizungssanierung so gefördert wie in Österreich! Werden Sie diese Förderungen auch nach der Wahl so beibehalten und wenn ja in welcher Höhe?

FPÖ/ Axel Kassegger: „Ein Zuviel an Fördermitteln führt unter Umständen zu unökonomischen Entscheidungen und Anreizen. Eine seriöse Einschätzung und Beurteilung, ob und welche Förderungen im Falle einer Regierungsbeteiligung beibehalten werden können, setzt jedoch die Kenntnis der tatsächlichen budgetären Situation voraus“.

SPÖ/ Alois Schroll: „Die Wirksamkeit und Effizienz der Förderungen muss nach dem sorglosen Umgang mit budgetären Mitteln sicher überprüft und nachgeschärft werden. Eine generelle Degression scheint nicht notwendig, es sind immer noch ausreichend Heizsysteme zu erneuern“.

NEOS/ Karin Doppelbauer: „NEOS befürworten degressive Fördermodelle für Heizungssanierungen, da sie Anreize für frühzeitiges Handeln setzen und gleichzeitig Planungssicherheit bieten“.

ÖVP/ Tanja Graf: „Ziel der Förderung war und ist es „Anreize“ zu schaffen und einen schnelleren Umstieg zu fördern. Die Idee eines degressiven und etwas sparsameren Förderprogrammes ist eine Option, die man bei der nächsten Regierungsbildung mitnehmen sollte.“

GRÜNE/ Lukas Hammer: „Wir haben die bestehenden Förderungen ausgebaut und z.B. mit „Sauber Heizen für Alle“ neue Fördermodelle geschaffen. Die Förderungen sollten immer weiter entwickelt werden. Wichtig ist ein langfristiger Rahmen, um Planbarkeit zu gewährleisten. Aus Grüner Sicht wäre ein langfristiges Fördermodell mit abnehmenden Förderhöhen zu begrüßen, damit der Anreiz für zeitnahe Investitionen vergrößert wird“.



