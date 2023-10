Die österreichischen Skistars staunten über die Dimensionen des 75.000 m2 großen Firmengeländes. Denn alle Wege - von der Akkreditierung über die Produktionshallen der Biomasse-Heizkessel bis hin zum Versandbereich - mussten zu Fuß zurückgelegt werden und selbst die Fittesten brauchten für eine Strecke knapp zehn Minuten. In der Versandhalle folgte eine kurze Anprobe, denn die neue Bekleidungskollektion sollte gut sitzen und lässig aussehen. Die diesjährigen Modefarben Burgunderrot, Sanddrift und Blautöne sind in den riesigen Produktionsstätten eher selten zu sehen, denn dort dominiert meist das Hargassner-Rot. Für die Athletinnen und Athleten ging es nach dem Fitting gleich wieder in die Fotostudios. Das Who is Who des österreichischen Skisports drückte sich dann den Fotografen quasi in die Hände. Tausende Einzel-, Gruppen-, Mannschafts- und Porträtfotos mussten an diesem Tag geschossen werden.



Einige der Athleten, Trainer und Betreuer trafen sich an diesem Tag im Innviertel zum ersten Mal seit der letzten Saison wieder. Neben der Wiedersehensfreude und der Vorfreude auf den Saisonstart freuten sich aber alle nach dem straffen Kick-off auf die Verpflegung im Betriebsrestaurant „Kesselstube“ durch das Hargassner Küchenteam. Dieses bereitete rund 450 Essen für die Teilnehmer der Veranstaltung zu. Danach ging es für alle mit der neuen ÖSV-Top-Ausrüstung wieder nach Hause. Hargassner wünscht viel Erfolg für die kommende Saison.