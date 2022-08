Neben der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb energieeffizienter und nachhaltiger Produkte im Kälte-, Klima- und Lüftungsmarkt im In- und Ausland, gab es viele weitere Highlights im zurückliegenden Geschäftsjahr. Eines davon ist die Teilnahme an der Weltausstellung Expo 2020 in Dubai. Die Systemair Gruppe stattete den schwedischen Pavillon mit Lüftungs- und Klimatechnik aus und veranstaltete im November 2021 ein Live-Event vor Ort mit Gästen aus aller Welt. Im Januar 2022 erhielt die Systemair GmbH erneut die Dualis-Zertifizierung der IHK für eine besondere Ausbildungsqualität. Neben zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten, bietet das Unternehmen auch duale Studiengänge und Weiterbildungen für die Beschäftigten an. Im März organisierte die Systemair GmbH einen Hilfstransport an die ukrainische Grenze und spendete mit der gesamten Gruppe 100.000 Euro an Spendenorganisationen. Während der Arbeitszeit sortierten und verpackten freiwillige Helfer alle gespendeten Güter, sodass der Transport pünktlich das Werk verlassen konnte. Da Systemair durch die Niederlassung in Polen die nötigen Infrastrukturen und Kontakte hat, konnten sich die Mitarbeitenden und die externen Spender sicher sein, dass alle Sachspenden genau dort ankommen, wo diese dringend benötigt wurden. Ebenfalls im Frühjahr erhielt die Fertigungsstätte das AMCA Siegel für die im Werk gefertigten Axialventilatoren. Dies entspricht einem weltweit hoch angesehenen Qualitätsmerkmal für Schall- und Luftleistung.