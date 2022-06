"Teamworkisdreamwork" - Systemair feiert Umsatzrekord

Der Hashtag „teamworkisdreamwork“ hat bei der Systemair GmbH in Boxberg eine besondere Bedeutung. Unter diesem Motto ist der Hersteller für Lüftungs- Klima- und Kältetechnik nämlich nicht nur gut durch die Corona-Pandemie gekommen, sondern kann nun sogar neue Umsatz- und Auftragseingangsrekorde verzeichnen und feiern. Alleine im Monat März 2022 erarbeitete sich das Systemair-Team einen Umsatz von 13,3 Millionen Euro, welcher eine neue Höchstmarke in der Firmengeschichte darstellt. Darüber hinaus sorgte der Auftragseingang im selben Monat in Höhe von 16 Millionen Euro ebenso für einen neuen Rekordwert.

Traditionell zu „All-time-High“ Ergebnissen bei der Systemair GmbH gab es ein spontanes Grillfest für die gesamte Belegschaft. Der Geschäftsführer Stefan Fischer bedankte sich: