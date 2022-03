Systemair hilft Menschen in der Ukraine

Ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine will der Hersteller setzen. Dies geschah mit einer Spende in Höhe von 100.000 Euro von der gesamten Gruppe und einer Spendenaktion der Systemair GmbH mit dazugehörigem Hilfstransport an die Grenze zur Ukraine.

„Uns liegt es am Herzen, den Menschen in der Ukraine sowie den Geflüchteten mit Sachspenden zu helfen“, so Geschäftsführer Stefan Fischer. Auch externe Spender durften sich an der Spendenaktion beteiligen.