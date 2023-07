„Wir sind unglaublich stolz auf unsere 60-jährige Erfolgsgeschichte", sagte Geschäftsführer Wolfgang Hucek bei der Jubiläumsfeier mit Blick auf das eindrucksvolle Wachstum der vergangenen Jahrzehnte. Heute zählt TROX Austria sieben Niederlassungen, zwei Kooperationspartner und ein Tochterunternehmen, die insgesamt knapp 100 Mitarbeiter beschäftigen. Die Anfänge waren weitaus kleiner: Mit drei Mitarbeitern, einer Schreibmaschine, einer Rechenmaschine und einem Kofferdiktiergerät startete die Niederlassung am 7. Mai 1963 in Wien.

TROX-Gründer und Visionär Heinrich Trox hatte die Metropole als zusätzlichen Standort zum Hauptsitz in Deutschland auserkoren. Von Wien aus wollte er mit TROX Austria den österreichischen Markt aufbauen und Geschäftsbeziehungen nach Osteuropa etablieren. Der Plan ging auf, und mit dem Fall des Eisernen Vorhanges 1989 gewann die Expansion weiter an Tempo. Der Standort in Wien beschäftigte da schon mehr als 30 Mitarbeiter, und in der Folge wurden weitere Niederlassungen eröffnet, etwa in Ungarn, Serbien und Kroatien.

Im Jahr 1994 steuerten die zentral- und osteuropäischen Niederlassungen bereits mehr als 33 Prozent zum Umsatz von TROX Austria bei. 1995 waren insgesamt 16 Handelsunternehmen ins österreichische Vertriebsnetz eingebunden; in Rumänien eröffnete die siebte Niederlassung.

In den vergangenen Jahren wuchs das Unternehmen durch Übernahmen stetig weiter: 2014 wurde die BSH Luft + Klima Geräte übernommen, im Jahr 2020 die CONOX GmbH, die fortan als TROX Austria Service GmbH firmierte. 2022 schließlich folgte die Akquisition der Sommer MSR GmbH in 2022, die seither als TROX Sommer GmbH zeichnet.

Neben Expansion und Übernahmen braucht Wachstum auch Mut und innovative Produkte. TROX hat sich im Laufe der Jahre als führender Anbieter in der Klima- und Lüftungsbranche sowie der Gebäudeautomation etabliert. Mit einer breiten Palette an hochwertigen Produkten und maßgeschneiderten Lösungen hat das Unternehmen dazu beigetragen, die Lebensqualität unzähliger Menschen in Gebäuden zu verbessern – von Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen bis hin zu Gewerbe- und Industriegebäuden.