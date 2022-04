Digital Kundenbindung stärken

Verantwortlich für den neuen E-Business-Bereich ist seit April Michael Wurdits (40). Wurdits, seit 2008 in unterschiedlichen Funktionen bei Trox tätig, war zuletzt Leiter Customer Service. Künftig verantwortet er den neuen Bereich E-Business. Als neuer Leiter Customer Service & Logistik ist er bereits Anfang März Gerald Schinkowitsch nachgefolgt.



„Unser Ziel ist klar: Wir wollen Vorreiter in der Branche sein und dafür ist die erfolgreiche Digitalisierung des Unternehmens auf allen Ebenen unerlässlich“, begründet Geschäftsführer Wolfgang Hucek die Etablierung des neuen Bereichs E-Business. Michael Wurdits ergänzt: „Gerade für Ausbau und Stärkung der Kundenbindung bieten uns digitale Tools und Prozesse viele neue Möglichkeiten. Aber natürlich werden wir auch die internen Abläufe digitalisieren.“



Michael Wurdits ist seit 20 Jahren in der Gebäudetechnik tätig, unter anderem als technischer Vertriebsmitarbeiter bei Frigopartner Kälte- und Klimatechnik. Seit 2008 ist Wurdits bei Trox Austria, zunächst als Country Officer CEE. Danach hatte er unterschiedliche Positionen bei inne: Technical Consultant, Area Manager CEE und Manager Sales Support Österreich und CEE. 2016 übernahm er die Leitung Customer Service. In seiner Freizeit ist der verheiratete Vater eines Sohnes passionierter Läufer und besucht gerne „Escape Rooms“.