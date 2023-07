Spitzhirn: Wir sind 1898 als Genossenschaft gegründet worden und bis heute in dieser Gesellschaftsform organisiert. Der genossenschaftliche Gedanke schwingt auch im Namen mit – Vereinigte Eisfabriken und Kühlhallen. Damals wurde das Unterfangen von den sogenannten Approvisionierungsgewerben initiiert – ein alter Begriff für jene Branchen, die mit der Versorgung von Lebensmitteln zu tun haben. Also Fleischhauer, Wildbrethändler, Pferdefleischer, Selcher, Cafetiers, Hoteliers. Im Raum Wien gab es damals nur einen Kühlhausanbieter, der seine Monopolstellung anscheinend sehr ausnutzte. Deshalb haben sich einige Approvisionierungsgewerbe zusammengetan, eine nicht gewinnorientierte Genossenschaft gegründet und den Bau in die Wege geleitet bzw. umgesetzt.

In den ersten Jahrzehnten stand die Produktion von Eisblöcken zur Kühlung und Produktion der Waren für diese Gewerbe im Vordergrund. Nachdem auch viele Gastgewerbetreibenden dabei waren, kam in den 1920er-Jahren auch eine Kohlensäureproduktion dazu, die in den 1980er-Jahren aber an Linde-Gas verkauft wurde.

In den 1930er-Jahren, als die ersten elektrischen Kühlschränke Einzug hielten, stand die Eisproduktion zwar immer noch im Vordergrund, aber in den 1940er-Jahren wurde dann das erste Tiefkühl-Lagerhaus für die Mitglieder in Betrieb genommen.

Viele Jahrzehnte lang wurde bei uns auch Scherbeneis für Kühlwaggons produziert, bis dann elektrische und dieselbetriebene Kühlwaggons aufkamen.

In Spitzenzeiten wurden bis zu 100 Waggons täglich mit Scherbeneis befüllt. Das Scherbeneis wurde in die Zwischenwände der Waggons gekippt und damit gekühlt. Heute haben wir zwar noch eine kleine Scherbeneisproduktion, aber die ist im Vergleich zu früheren Maßstäben als sehr klein zu bezeichnen.

In Summe waren es also sehr bewegte Jahrzehnte mit zwei Weltkriegen und vielen Herausforderungen.

Wir sind sehr stolz darauf, dass es uns schon 125 Jahre hier im 20. Bezirk in Wien immer am gleichen Standort gibt.

