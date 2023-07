Ein erheblicher Teil des Energiebedarfs in Österreich wird für die Bereitstellung von Wärme benötigt. So gilt im Wärmesektor die Agenda: weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energieträgern. Solarthermie kann hier einen wichtigen Beitrag zu einer künftigen CO 2 -neutralen Wärmeversorgung von Betrieben, Städten und Gemeinden leisten. Im Programm „Solarthermie – Solare Großanlagen“ werden nun große solarthermische Anlagen mit einem Schwerpunkt auf Megawatt-Anlagen und einer Kollektorfläche ab 5.000 m2 gefördert. Der Klima- und Energiefonds stellt dafür 13,5 Mio. Euro Förderbudget zur Verfügung, dotiert aus den Mitteln des Klimaschutzministeriums (BMK).