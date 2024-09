Isabell Walter und Pancrazio Tondo, beide Geschäftsführer der Rivacold CI GmbH wie auch der Schwesterfirma Cool + Call GmbH in Fellbach/ D, liegt die Ausbildung junger Nachwuchskräfte für Handwerk, Handel und Industrie sehr am Herzen. Die beiden Unternehmen unterstützen seit vielen Jahren Initiativen von Branchenverbänden zur Nachwuchswerbung, beispielweise des Bundesinnungsverbands des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks BIV, oder des Verbands Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V. VDKF. Darum war die Freude groß, als zum Start des neuen Ausbildungsjahres (am 2. September 2024) gleich sechs Auszubildende ihre Arbeit aufnahmen.