„On the Top" bot sich im Casino Baden neben dem Festsaal, im VIP-Bereich auf der luftigen Dachterrasse am 01.07. eine ausgezeichnete Möglichkeit zum Netzwerken für die HLK-Branche. Die beiden Geschäftsführer von MTF Samsung Klaus Gschiel und Thomas Hergouth konnten dabei wichtige Branchenvertreter zusammenführen und begrüßen. Bei kühlen Drinks und gutem Essen, in angenehmer und lockerer Atmosphäre waren so interessante, facheinschlägige Gespräche ganz im Sinne von „Innovation in the Air“ möglich.

