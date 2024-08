Bei der ÖGKT-Veranstaltung in der HTL Mödling am 12. Juni 2024 wurde über die F-Gase-Verordnung und ihre praktischen Auswirkungen informiert. Es wurde aber auch bekannt, dass es eine neue Förderung für Klimatisierung und Kühlung in Österreich gibt. In einem Vortrag wurde darüber informiert.

Unternehmen und Vereine, die Adsorptions- und Absorptionskältemaschinen mit Antriebsenergie aus erneuerbaren Energieträgern, industrieller Abwärme oder Fernwärme installieren, können in Österreich seit Juni 2024 eine Förderung bei der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) beantragen. Auch Free Cooling-Systeme (auf Basis von Grund-, Fluss- oder Brunnen-Wasser) und der Austausch von Prozesskälteanlagen im Bestand (mit Kältemittel GWP < 2.500) unter Verwendung von alternativen Kältemitteln (mit einem GWP weniger als 150) können einen Förderung beantragen.

Neben der Anlage werden auch die Planung und Montage als förderungsfähige Kosten anerkannt. Die Förderung beträgt bis zu 15 Prozent der förderungsfähigen Investitionskosten bzw. 750 Euro pro eingesparter Tonne CO 2 . Die Förderungsobergrenze pro Projekt beträgt max. 4,5 Millionen Euro.