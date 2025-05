Mit diesem erneuerbaren Wärmeprojekt setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung 100 Prozent Energiesicherheit und -unabhängigkeit Burgenlands. Das Projekt steht für ‚Raus aus der Unsicherheit ausländischer Erdgaslieferungen – Rein in die burgenländische Energieunabhängigkeit‘. Wir investieren hier mehr als sechs Millionen Euro in die Zukunft des burgenländischen Wirtschaftsstandorts“, so Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie AG: „Wir werden auch von den regionalen Holzlieferanten Planbarkeit benötigen, um stabile burgenländische Wärmepreise anbieten zu können.“

Hans Unger, Bürgermeister von Oberschützen: „Mit der Umsetzung dieser Anlage sichern wir nicht nur Unternehmen und Arbeitsplätze in unserer Region, sondern auch wichtige Einrichtungen wie Schulen und das Kulturzentrum, mit nachhaltiger Wärme.“

Der Bürgermeister von Bad Tatzmannsdorf, Stefan Laimer: „Als Bürgermeister der größten Tourismusgemeinde des Burgenlandes freue ich mich sehr, dass sowohl unsere Unternehmer:innen, als auch private Haushalte die Energie nun auch regional – quasi vor der Haustüre – beziehen können. Diese vor allem aus wirtschaftlicher Sicht wichtige Möglichkeit manifestiert die Identifikation mit der Marke Bad Tatzmannsdorf und der gesamten Region des Südburgenlandes."



