Ab 2026 wird der „Hydrogen Dialogue“ als jährliches Side Event der Messe in München ausgerichtet. Dazu hat der „Hydrogen Dialogue“ eine strategische Partnerschaft mit der ees Europe geschlossen (sie ist Teil von „The smarter E Europe“, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft).

„Wasserstoff ist unverzichtbar für die nationale wie für die globale Energiewende – unter anderem, weil er ein hervorragender Energiespeicher ist. Daher passt der Hydrogen Dialogue thematisch ganz hervorragend zur ees Europe“, sagt Jasmin Rutka, Veranstaltungsleitung Hydrogen Dialogue. „Mit unserer Beteiligung in diesem Jahr vermitteln wir einen ersten, zugegeben noch recht groben, Eindruck dessen, was der Hydrogen Dialogue der weltweiten Wasserstoff-Industrie bietet. Im kommenden Jahr starten wir dann voll durch: Als Side Event der The smarter E Europe bauen wir mit einem hochwertigen Programm und vielfältigen Informations- und Vernetzungsangeboten unsere Position als internationaler Wasserstofftreffpunkt in Bayern aus. In Kooperation mit der Messe geben wir unseren Besucherinnen und Besuchern noch mehr Möglichkeiten, neueste Wasserstoff-Technologien namhafter Unternehmen kennenzulernen.“



