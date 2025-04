Mehr als 40 Ausstellende aus verschiedenen Bereichen der Wasserstoffwirtschaft zeigten Produkte und Lösungen in der parallel stattfindenden Fachmesse. Von der Wasseraufbereitungsanlage für die Elektrolyse bis hin zum Brennstoffzellen-SUV deckten die Ausstellenden die gesamte Wertschöpfung von der Produktion über Speicherung, Transport und bis hin zur Anwendung ab.

Dr. Dragan Stevanović, einer der Geschäftsführer des Start-ups HiTES stellte fest: „Man sieht deutlich, dass der Hype runtergekühlt ist. Das waren in den vergangenen Jahren oft unrealistische Vorstellungen.“ Doch für den Gründer eines Unternehmens, das aus Biomasse über Dampfreformierung Wasserstoff zu deutlich geringeren Kosten im Vergleich zu Elektrolyse erzeugt, ist dies ein positiver Prozess. „Man sieht das daran, dass die Investoren jetzt konkreteres Interesse haben als letztes Jahr: Die wollen jetzt realistische Lösungen finden und dort investieren. Für uns ist dieses Jahr der beste Hydrogen Dialogue – sehr konkret.“

Für Siemens in Nürnberg war die Veranstaltung in Nürnberg ein „Heimspiel“. Der Global Player bietet Automatisierungs- und Messlösungen, Mittelspannungsanlagen oder Motoren und Antriebe für die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette an und unterstützt seine Kunden mit Dienstleistungen wie Konzeptentwicklung, Planung, Simulation und Echtzeitüberwachung, um Wasserstoffprojekte effizient und zukunftssicher zu gestalten. Eigene Lösungen für Elektrolyse, Stromerzeugung oder Tankstellen können in Containern sofort eingesetzt werden. Für Sven Köppe von Siemens ist die Vernetzung mit anderen Akteuren entscheidend: „Ich finde es wichtig, dass Nürnberg eine Messe für das Thema Wasserstoff hat. Wir haben einen guten Besucherstrom bei uns am Stand. Aus der Sicht des Standorts ist es wichtig, dass die Themen bei Endkunden, Ausrüstern und allen anderen aus Politik und Wirtschaft platziert werden. Und, dass wir in einer Art Community hier beim Hydrogen Dialogue Networking betreiben können.“



