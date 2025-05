Nach acht erfolgreichen Jahren an der Spitze der energy4rent GmbH und Jahrzehnten in der HLK-Branche verabschiedete sich Dr. Georg Patay in den wohlverdienten Ruhestand. Dr. Patay hat das Unternehmen maßgeblich geprägt und in seiner „Amtszeit“ entscheidend weiterentwickelt. Unter seiner Leitung wurde energy4rent von einem klassischen Familienbetrieb zu einer erfolgreichen Tochtergesellschaft der Heizkurier Gruppe transformiert. Heute ist energy4rent Marktführer in Österreich mit drei Service-Stützpunkten in Österreich (Plainfeld, Brunn a. G., Wien 22) und einem umfangreichen Mietangebot für mobile Energieanlagen (Wärme, Kälte, Dampf, Strom).

„Für diese langjährigen Verdienste möchte ich mich bei Georg Patay persönlich bedanken“, erklärt Marc Pehlke, Geschäftsführer der Heizkurier Gruppe.

DI (FH) Josef Spath, der neue energy4rent Geschäftsführer, ergänzt: „In unserer fast einjährigen Übergangsphase hat mich Georg intensiv in den sehr speziellen Mietmarkt eingeführt. Ich bin stolz, künftig beim Marktführer gestaltend tätig zu sein. Eine starke Kundenbasis, ein engagiertes Team und ein moderner Gerätepark für Wärme, Kälte, Dampf und Strom bis 15 MW bilden eine hervorragende Grundlage, um den erfolgreichen Weg von energy4rent weiterzuführen und auszubauen.“