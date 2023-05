Durch internationale Handels-, System- und Wettbewerbsstreitigkeiten gestörte Lieferketten bringen das bisherige Prinzip der Just-In-Time Lieferungen an ihre Grenzen und erfordern wieder Lagerhaltungen beim Produzenten. Auch muss über eine Diversifizierung der Zulieferer nachgedacht werden. Als weitere Alternative steht wieder die automatisierte Produktion im eigenen Land zur Diskussion. Auch das sogenannte Lieferkettengesetz wird dies befördern.

Die Novellierung der F-Gase-Verordnung, die im Raum steht, wird für einen noch breiteren Einsatz sogenannter „natürlicher“ Kältemittel sorgen. Am Anfang steht aber zuerst einmal eine Neuauslegung der Kreisprozesse und geänderter Komponenten mit nachfolgender Produktionsanpassung, Anpassung der Dokumentationen, etc.

Dieser Herausforderungskomplex steht im Fokus der Veranstaltung des Deutschen Kälte- und Klimatechnischen Vereins (DKV) und des Informationszentrums Wärmepumpen und Kältetechnik (IZW) am 06. Juni 2023, die (von 11.30 bis 17.30) im Best Western Plus Plaza Hotel in Darmstadt/D abgehalten wird.

Vertreter verschiedener Unternehmen und Institutionen werden bei der Veranstaltung zu den aktuellen Fragestellungen Position beziehen und ihre Antworten bzw. Planungen für diese Herausforderungen schildern.

Über das detaillierte Programm mit den Vortragenden sowie die Möglichkeit zur Anmeldung informiert der hier runterladbare PDF-Flyer beim IZW.