Der chinesische Industriekonzern ist einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten mit dem Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und ist in vielen Ländern tätig. Haier Smart Home Co. Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Warmwasserbereiter, Küchengeräte, kleine Haushaltsgeräte, aber auch Klimaanlagen und Wärmepumpen.

Die Übernahme ermöglicht es Haier, seinen Aktionsradius von der Haushaltskühlung auf den Markt für gewerbliche Kühlgeräte auszudehnen und so einem größeren Kundenkreis in den Bereichen Industrie, Lebensmitteleinzelhandel und Kühllagerung umfassende Kühllösungen anzubieten.



