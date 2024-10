Sowohl die Aussteller als auch das Rahmenprogramm der Chillventa 2024 legen den Fokus klar darauf, den Besuchern, die meist direkt aus dem Handwerk kommen, die bestmögliche Orientierung in allen zentralen und topaktuellen Themen der Bereiche Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik zu bieten. 2024 sind das insbesondere Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Energiewende und Kältemittel. Speziell die Themen Wärmepumpen und Kältemittel im Kontext von Nachhaltigkeit und Circular Economy rücken dabei in den Fokus – Stichwort F-Gase-Verordnung.

Rund 200 Expertenvorträge mit praxisnahen Tipps halten beispielsweise die vier Chillventa Fachforen „Klima & Lüftung & Wärmepumpe“ (Halle 4A), „Kältetechnik“ (Halle 7A), „Anwendungen & Ausbildung & Regelwerke“ (Halle 8) und „Digitalisierung praktisch gestalten im Handwerk“ (Halle 9) bereit.

Im Forum „Digitalisierung praktisch gestalten“ zählen Experteninterviews zu Themen wie BIM, Steuerung von Gebäudetechnik durch KI, Apps und Sprachsteuerung, Augmented und Virtual Reality, digitales Auftragsmanagement oder digitale Bauakte zu den Highlights. Mehr zu den Auswirkungen des geplanten PFAS-Verbots oder der novellierten F-Gase-Verordnung erfahren interessierte Besucher im Forum „Anwendungen & Ausbildung & Regelwerke“. Auch in den beiden Foren „Kältetechnik“ und „Klima & Lüftung & Wärmepumpe“ präsentieren Aussteller Fachbesuchern spannende Lösungen zu den aktuellsten Branchenthemen.



Tageskarten oder Dauerkarten für den Messebesuch sowie Congress Tickets für den 07.10.2024 sind ausschließlich online vorab über den Ticketshop erhältlich.



