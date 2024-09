Seit über 25 Jahren forscht das AIT Austrian Institute of Technology im Bereich der Wärmepumpen und seit etwa zehn Jahren intensiv an Hochtemperatur-Wärmepumpen.

Das AIT veranstaltet in Österreich (mit weiteren Verbänden) auch regelmäßig Weiterbildungsveranstaltungen für Fachleute im Bereich Planung, Errichtung und Wartung von Wärmepumpen (Anm.: die nächsten Kurse starten Anfang Oktober 2024 – hier erfahren Sie wo und wann).

Spannende Erkenntnisse und neueste Forschungsergebnisse präsentieren die Experten (m/w/d) des Instituts in Halle 4A, Stand 4A-319 in der „AIT Heat Pump Innovation Lounge". Diese umfassen unter anderem die Optimierung von Wärmepumpen, ihren Einsatz in industriellen Trocknungsprozessen sowie ihre Verwendung als Ersatz für Gasthermen in Wohngebäuden. Gezeigt werden unter anderem Ansätze, die es ermöglichen, technische, ökologische und ökonomische Randbedingungen gleichzeitig zu berücksichtigen, neue Konzepte, die den Energiebedarf bei industrieller Trocknung und Dehydrierung um ca. 60 % reduzieren und Lösungsansätze für die Umrüstung von Wohn- und Büroeinheiten auf klimafreundliche Heizungen.