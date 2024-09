Während der Fachmesse Chillventa vom 08. bis 10. Oktober 2024 im Messezentrum Nürnberg werden nicht nur Aussteller ihre Lösungen präsentieren - bei Vorträgen in den Fachforen wird auch jede Menge Wissen vermittelt werden.

Bereits am 7. Oktober 2024 startet der Chillventa Congress, der mit tiefgehenden Vorträgen und Diskussionen zu den aktuellen Herausforderungen und Zukunftstrends der Branche aufwartet.

„Ein wesentlicher Bestandteil der Chillventa ist die Wissensvermittlung und die richtigen Menschen zusammen zu bringen, getreu dem Motto: Chillventa Connecting Experts. Auf den Fachforen präsentieren namhafte Referenten und Unternehmen wegweisende Themen in über 200 Vorträgen – hier gibt es Fachwissen direkt aus erster Hand“, so Dr. Rainer Jakobs, Koordinator Fachprogramm Chillventa und European Heat Pump Summit. „Auf der Messe, in den Foren und nicht zuletzt beim Chillventa Congress stehen dieses Jahr die Wärmepumpe und die Kältemittel im Umfeld von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft im Fokus. Aber auch Digitalisierung, Gesamtenergieeffizienz, IT-Security von Kälteanlagen, Eco-Design, Effizienz durch Regelung, Innovation bei der Wärmeübertragung, Klimatisierung und Abwärmenutzung von Rechenzentren, Wärmerückgewinnung und vieles mehr werden von international renommierten Experten und Unternehmen präsentiert“, so Rainer Jakobs.



Interessante News aus der Branche nicht verpassen - abonnieren Sie unseren kostenlosen,

wöchentlichen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!