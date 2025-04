Die Herausforderungen an die Planung, Errichtung und Wartung von Wärmepumpensystemen sind mitunter höher als bei anderen Heizsystemen. Strenger werdende Anforderungen an den Schallschutz und steigende Sensibilität bei den Anwohnern stellen Planende und Ausführende vor Herausforderungen. Gleichzeitig führte die derzeitige Krise am Energiemarkt zu einer stark gestiegenen Nachfrage nach Wärmepumpen als Alternative zu fossilen Heizsystemen.

Der Kurs „Planung energieeffizienter Wärmepumpensysteme“, der von 12. – 14 Mai 2025 in Wien stattfindet, richtet sich in an alle Personen, die sich mit dem Thema Wärmepumpe näher befassen (müssen), also z. B. Architekten, Haustechnikplaner, Facility Manager, Sachbearbeiter, , Entscheider im Immobilienbereich.

Absolventen dieser 3-tägigen Weiterbildung können nach Bestehen der Online-Prüfung und Erfüllen weiterer Voraussetzungen das Zertifikat „Zertifizierte(r) Wärmepumpenplaner:in“ erhalten.

Infos und Details zu diesem Kurs findet man auf der auf der Lernplattform „Wärmepumpe Weiterbildung“.