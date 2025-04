Zum 1. April 2025 hat Dr. Sandra Bell die Führung der Geschäftseinheit Winkelmann Building+Industry (WBI) übernommen und wurde zum Chief Executive Officer (CEO) der Reflex Winkelmann GmbH ernannt.

Christian Knechtel, CEO der Winkelmann Group, freut sich darüber: „Mit Dr. Sandra Bell gewinnen wir eine erfahrene Geschäftsführerin aus der SHK-Branche, die auf allen Zukunftsfeldern, auf denen wir bereits tätig sind und künftig wachsen wollen, umfangreiche Expertise und weitere Blickwinkel mitbringt.“

Eigentümer und Beiratsvorsitzender Heinrich Winkelmann ergänzt: „Die Berufung von Dr. Sandra Bell zur CEO der WBI ist ein weiterer Meilenstein in der Transformation der Winkelmann Group.“

Nach ihrem Berufseinstieg bei der Boston Consulting Group war Dr. Sandra Bell in leitenden Führungspositionen bei Henkel und Hershey im In- und Ausland tätig. 2018 wechselte sie in die SHK-Branche. Zuletzt war sie Geschäftsführerin und Chief Marketing Officer der Viega Group. Darüber hinaus ist sie Mitglied des Verwaltungsrates der Dr. Wolff Group.



