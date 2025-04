Beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb Installations- und Gebäudetechnik, der vom 2. - 4. April 2025 bei der Firma HERZ Energietechnik in Pinkafeld/ Burgenland abgehalten wurde, erreichte der Tiroler Christian Wieser vom Lehrbetrieb GS-Installationen aus Mariastein mit seiner ausgezeichneten Leistung den 1. Platz. Den 2. Platz eroberte der NiederösterreicherJulian Edinger aus Hirschbach von der Firma Klaus Garschall in Vitis. Der 3. Platz ging ebenfalls nach Niederösterreich - an Michael Gruber aus Böheimkirchen vom Lehrbetrieb Fuchs KG in Böheimkirchen.

Im Rahmen der Siegerehrung gratulierten Bundesinnungsmeister-Stv. Franz Schnöller, Andreas Karlich (Landesinnungsmeister Burgenland) und Bundeslehrlingswart Landesinnungsmeister Gerald Kopsa den Gewinnern recht herzlich.

Den Siegern und allen Teilnehmenden auch seitens der HLK: „Herzliche Gratulation“.

Zum Abschluss des Wettbewerbes zeigte sich Bundesinnungsmeister-Stv. Franz Schnöller sehr zufrieden mit allen erbrachten Leistungen: „Alle Teilnehmer haben ihr Bestes gegeben und das hat man gesehen. Der Bundeslehrlingswettbewerb hat wieder gezeigt, dass wir einen engagierten Berufsnachwuchs haben, auf den wir stolz sein können. Im Namen der Bundesinnung danke ich den jungen Installateuren für ihre Teilnahme und wünsche Ihnen für ihre weitere berufliche Zukunft alles Gute und viel Freude am Beruf! Den Gewinnern gratuliere ich ganz herzlich!“