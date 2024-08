Bei der Geräteentwicklung stand laut Panasonic vor allem die Geräuschreduzierung im Vordergrund. Deshalb gibt es die ECOi-W AQUA-Z DC-Reihe in zwei Versionen: Normal-Leise und Super-Leise. Die Super-Leise-Modelle sind mit Kompressormänteln für die Größen 150 bis 170 kW sowie mit Kompressorkästen und -mänteln für die Größen 190 bis 380 kW ausgestattet. Dadurch wird eine Senkung der Geräuschemissionen von bis zu 5 dB(A) im Vergleich zu den Standardversionen erreicht.

Die Geräte sind mit einer Smart Grid (SG) ready-Option ausgestattet und die Steuerungslogik ermöglicht eine intelligente Verwaltung des Kompressorbetriebs.

Auf der Fachmesse Chillventa (08.- 10. Oktober 2024 in Nürnberg/D) wird Panasonic Heating and Cooling Solutions mit weiteren interessanten (und neuen) Lösungen aufwarten.

